Нерадивая мать в Кузбассе заплатит своей дочери 50 тысяч за равнодушие к ней

Нерадивая родительница чуть не пропила своего ребенка.

В Мариинске женщина заплатит дочери 50 тысяч рублей за равнодушие к ней. Она довела своего ребенка до тяжелых болезней.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городского суда Мариинска, 40-летняя женщина с рождения девочки и до ее трехлетнего возраста практически не заботилась о ней.

- Все эти три года дочка росла в антисанитарных условиях, а мать регулярно пила. Она не водила ребенка в поликлинику на необходимые обследования и лечения, не кормила ее полноценно. В итоге девочка получила тяжелые болезни, стала отставать в физическом развитии, - рассказали в пресс-центре Мариинского городского суда.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение с ребенком горе-мать приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Кроме того, судом удовлетворено требование прокурора, согласно которому нерадивая родительница выплатит за моральный вред своей четырехлетней дочери 50 тысяч рублей.