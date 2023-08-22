Кузбасские пастила из шишек и сувенирные леденцы победили на гастрономическом фестивале

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Фестиваль объединяет все регионы нашей Родины в увлекательном соревновании фермеров и производителей здоровой и полезной сельскохозяйственной продукции.

В 2023 году на «Знай наших» товары представили более 50 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Тамбова, Липецка, Адыгеи, Дагестана и других российских территорий.

Как уточнили в Агентстве по туризму Кузбасса, эксперты выбирали победителей из 142 заявленных гастрономических сувениров от 22 регионов страны. Два кузбасских сувенира оказались в числе лучших.

В номинации «Гастрономический сувенир города (еда)» первое место завоевала пастила из сосновой шишки Оксаны Буряк из Юрги. В номинации« Гастрономический сувенир региона (еда)» первенство было отдано линейке сувенирных леденцов Visit Kuzbass кемеровчанина Игоря Михалина.