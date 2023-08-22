42-летнего мужчину, без вести пропавшего в Кузбассе, ищут полиция и волонтеры

В Кузбассе ищут новокузнечанина пропавшего неделю назад.

В Новокузнецке без вести пропал мужчина. Его ищут полиция и волонтеры «Лиза Алерт».

42-летний Иван Политов пропал неделю назад, 14 августа, но тревожный сигнал поступил недавно.

- Рост у Ивана 170 сантиметров, он нормального телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-голубые. Мужчина был одет в серую спортивную кофту на замке, синие спортивные штаны, серые сандалии, - рассказали о приметах человека в отряде «Лиза Алерт».

Приметы мужчины разосланы во все отделения полиции Кузбасса, листовки расклеены в общественных местах городов и районов, информация о нем выложена в социальные сети.

Волонтеры и полицейские просят всех, кто что-либо знает о возможном местонахождении пропавшего, сообщить об этом по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.