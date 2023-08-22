Кузбасское правосудие заступилось за пенсионерку, которую хотели лишить жилья

Кузбасское правосудие защитило местную пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасское правосудие заступилось за пенсионерку, которую хотел лишить жилья вуз, где она много лет работала.

Как сообщили в пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области, женщина работала в одном из вузов в Кемерове и жила в общежитии учебного заведения. А когда кемеровчанка уволилась и вышла на пенсию, вуз подал в суд иск с требованием выселить пенсионерку. Однако судья встал на защиту женщины.

- Судом установлено, что ответчица с 2018 года является пенсионером по старости, а с января текущего года как малоимущая стоит на специальном жилищном учете, - сообщили в пресс-центре кузбасских судов.

В итоге суд запретил выселять кемеровчанку до тех пор, пока женщине не дадут другое жилье.