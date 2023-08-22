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НовостиОбщество22 августа 2023 7:34

Кузбасское правосудие заступилось за пенсионерку, которую хотели лишить жилья

Кемеровский суд не позволил местному вузу оставить пожилую женщину без крыши над головой
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасское правосудие защитило местную пенсионерку

Кузбасское правосудие защитило местную пенсионерку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузбасское правосудие заступилось за пенсионерку, которую хотел лишить жилья вуз, где она много лет работала.

Как сообщили в пресс-центр судов и УСД в Кемеровской области, женщина работала в одном из вузов в Кемерове и жила в общежитии учебного заведения. А когда кемеровчанка уволилась и вышла на пенсию, вуз подал в суд иск с требованием выселить пенсионерку. Однако судья встал на защиту женщины.

- Судом установлено, что ответчица с 2018 года является пенсионером по старости, а с января текущего года как малоимущая стоит на специальном жилищном учете, - сообщили в пресс-центре кузбасских судов.

В итоге суд запретил выселять кемеровчанку до тех пор, пока женщине не дадут другое жилье.