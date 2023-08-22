Из центра Кемерова уберут троллейбусные электролинии

Новые троллейбус смогут ходит без электролиний

Власти Кузбасса намерены избавиться от троллейбусной контактной сети в центре Кемерова

О модернизации электросетевого хозяйства города сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Необходимости в контактных троллейбусных линиях у нас отпадает с поступлением в город нового электротранспорта, у которого до 20 километров будет увеличен автономный ход - рассказал «Комсомолке» градоначальник.

Напомним, в ближайшее время в Кемерово поступят десять современных троллейбусов марки «Адмирал 6281.01», собранных на заводе в приволжском Энгельсе. Кроме увеличенного холостого хода они имеют ряд других преимуществ. Троллейбусы низкопольные, они оснащены дополнительной подсветкой салона и широкими дверными проемами. В новом транспорте предусмотрены автоматические кондиционеры.

Ожидается, что новые троллейбусы выйдут на линии Кемерова после пуско-наладочных работ и регистрации уже через неделю, в самом конце последнего летнего месяца.