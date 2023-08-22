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НовостиОбщество22 августа 2023 8:01

Из центра Кемерова уберут троллейбусные электролинии

Власти столицы Кузбасса намерены избавиться от троллейбусной контактной сети
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Новые троллейбус смогут ходит без электролиний

Новые троллейбус смогут ходит без электролиний

Власти Кузбасса намерены избавиться от троллейбусной контактной сети в центре Кемерова

О модернизации электросетевого хозяйства города сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Необходимости в контактных троллейбусных линиях у нас отпадает с поступлением в город нового электротранспорта, у которого до 20 километров будет увеличен автономный ход - рассказал «Комсомолке» градоначальник.

Напомним, в ближайшее время в Кемерово поступят десять современных троллейбусов марки «Адмирал 6281.01», собранных на заводе в приволжском Энгельсе. Кроме увеличенного холостого хода они имеют ряд других преимуществ. Троллейбусы низкопольные, они оснащены дополнительной подсветкой салона и широкими дверными проемами. В новом транспорте предусмотрены автоматические кондиционеры.

Ожидается, что новые троллейбусы выйдут на линии Кемерова после пуско-наладочных работ и регистрации уже через неделю, в самом конце последнего летнего месяца.