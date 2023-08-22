Кузбасские полицейские задержали вымогателя-рецидивиста

Кузбасские полицейские задержали жестокого вымогателя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кузбасские полицейские задержали в Прокопьевске вымогателя, который избил знакомого и забрал у него деньги.

20-летний ранее судимый за серию краж горожанин вымогал у потерпевшего деньги, угрожая написать на него заявление за якобы распространение наркотиков. Эта информация в итоге не подтвердилась. Вскоре угрозы переросли в избиение знакомого битой. Все это зафиксировало на улице, где все происходило, видеонаблюдение.

- Почувствовав реальную угрозу для своей жизни, потерпевший все же перевел 15 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Ему грозит до семи лет лишения свободы, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В соответствии с санкциями инкриминируемой статьи, максимальная мера наказания составляет 7 лет лишения свободы.