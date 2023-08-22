В Кузбассе с 1 сентября увеличатся зарплаты бюджетников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О повышении заработной платы работникам бюджетных организаций Кузбасса объявил губернатор региона Сергей Цивилев на торжественном открытии «Большой педагогической недели» в Кемерове.

С 1 сентября 2023 года на 10% больше будут зарабатывать все воспитатели в детских садах, учители, работники культуры, врачи и медсестры, социальные работники. Как уточнил губернатор, остальным категориям бюджетников зарплату поднимут с 1 января 2024 года.

На эти цели из областного бюджета будет выделено 2,3 млрд рублей в этом году, и 13,3 млрд рублей – в 2024.