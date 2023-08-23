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НовостиПроисшествия23 августа 2023 1:26

В кузбасском ДТП погиб водитель легковушки

ДТП в Кемеровской области унесло жизнь мужчины, его шестилетний пассажир чудом остался жив и невредим
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасская госавтоинспекции в считанные минуты прибыла на место ДТП

Кузбасская госавтоинспекции в считанные минуты прибыла на место ДТП

В Кузбассе произошло смертельное ДТП, в котором погиб мужчина. Его шестилетний пассажир чудом выжил.

Авария произошла во вторник, 22 августа, в Прокопьевске примерно около 15.00 по местному времени на улице Пионерской у дома №66.

- 65-летний водитель легкового автомобиля «Лада Приора», выезжая со двора своего дома, не уступил дорогу грузовику, двигавшемуся по главной дороге. «Камаз» смял переднюю часть автомобиля, шансов выжить у водителя не было.

- При этом шестилетний ребенок благодаря детскому креслу остался жив, избежав серьезных травм, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИББ Кузбасса.

По факту ДТП силовики региона проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.