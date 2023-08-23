Ученые кемеровского госуниверситета помогут людям восстановить психику после ковида

Кузбасские ученые помогут восстановить психику после ковида. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кузбасские ученые помогут людям восстановить психику после ковида. Исследования научной программы уже начались.

- В первом этапе исследования участие приняли свыше 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет. Большинство из них испытывали дискомфорт нервной системы, теряли память и внимание после перенесенной вирусной инфекции. Такие осложнения, как правило, продолжаются полгода или год после болезни, - сообщили «Комсомолке» в КемГУ.

Разработанная учеными университета программа восстановления людей включает в себя игровую психокоррекционную платформу, психоэмоциональное тестирование и чат с психологом.

- Следующий шаг - это создание компьютерной программы или мобильного приложения для коррекции когнитивных нарушений и других нейроинфекционных заболеваний, - добавили кузбасские ученые.