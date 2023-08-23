В День шахтера припарковаться в отдельных местах Кемерова будет невозможно

Припарковаться в Кемерове на День шахтера можно будет не везде. Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Кемерова обозначили запрещенные места для парковки автомобилей в День шахтера.

Парковка будет запрещена по Притомскому проспекту, на виадуке и по улице Терешковой до Октябрьского проспекта. Транспорт при этом на Притомском проспекте будет спокойной ходить, - сообщили «Комсомолке» в кемеровской мэрии.

Свои машины горожане и гости праздника смогут оставить на обеих сторонах дороги - дублера Притомского проспекта между «Кузбасс-Ареной» и Юридическим кварталом.

- Есть смысл также воспользоваться территорией у Летнего вокзала, ТЦ «Магнит» и ТРЦ «Лапландия», - уточнила в региональной Госавтоинспекции.

Напомним, День шахтера пройдет в Кемерове в пятницу, 25 августа на Московской площади

С 16.00 местного времени кемеровчанам и гостям города представят сразу 30 интерактивных зон: выставки ретроавтомобилей и мототехники, игровые площадки, ремесленные студии и зоны мастер-классов, «киношатер», библиотечные локации, «лавки» продажи изделий декоративно-прикладного искусства местных мастеров.

Спортивная площадка фестиваля объединит свыше десяти видов спорта. Сибиряки померятся силой в армрестлинге, попробуют себя в гимнастике, стрельбе и скалолазании.

- На территории Московской площади откроют выставки «Кузбасс-Донбасс - главные кочегарки страны» и «Есть такая профессия - Шахтер», где представят макеты угледобывающей техники, сделанные кузбасскими и донбасскими мастерами.

Хедлайнером фестиваля станет певец SHAMAN. А завершит праздник десятиминутный салют, который начнется в 22.00.