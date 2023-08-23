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НовостиОбщество23 августа 2023 4:43

Новокузнечане осенью не узнают улицу Ленина

К октябрю в южной столице Кузбасса приведут в порядок улицу Ленина
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Улицу Ленина в Новокузнецке приведут в порядок.

Улицу Ленина в Новокузнецке приведут в порядок.

На улице Ленина в Новокузнецке к 1 октября наведут идеальный порядок. По словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, улица Ленина должна стать эталоном.

- Отремонтируем здесь пешеходные переходы, нанесем разметку, уберем старые аварийные киоски, а до конца октября поменяем всю контактную сеть и обновим улично-дорожное освещение, - сообщил градоначальник.

Обновить улицу помогут управляющие компании Новокузнецка, предприниматели и неравнодушные горожане.