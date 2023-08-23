В незаконной вырубке леса обвинили двух жителей Кузбасса

За незаконную вырубку деревьев двум кузбассовцам грозит по четыре года тюрьмы

В Кузбассе перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в незаконной рубке берез.

Преступление в июле текущего года выявил инспектор одного из региональных лесничеств. О незаконной вырубке насаждений он немедленно сообщил в полицию.

Как сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области, 46-летний мужчина, промышлявший грузоперевозками, получил выгодный заказ на доставку дров с лесопилки. Но в последний момент решил сам их нарубить. Вместе с товарищем и местным жителем, который, к слову, понятия не имел о незаконной деятельности своих работодателей, они в природоохранной зоне вырубили семь берез. Распилить деревья на чурки им не дал лесничий, который прекрасно знал, что разрешительные документы на сруб деревьев на данном участке просто не могут быть выданы по определению из-за природоохранного статуса территории.

Против лесных браконьеров возбуждено и уже расследовано уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Если вина кузбассовцев будет доказана, каждому из них грозит до четырех лет лишения свободы.