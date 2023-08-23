Кино на любой вкус: кузбассовцы смогут переключаться между четырьмя киносервисами

Фото: Пресс-служба ПАО МегаФон.

Сразу четыре крупных онлайн-кинотеатра - Start, Premier, Иви и Окко войдут в подписку «МегаКино» от компании МегаФон. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят.

Исследования оператора показали: потребители все реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется на длительном горизонте от двух до четырех приложений, и эта доля растет. Исходя из этих потребностей оператор и включил в единую подписку четыре самых популярных видеосервиса, тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Даже если пользователь смотрит только один онлайн-кинотеатр, он не платит за оставшиеся.

На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а в сентябре станет доступна всем абонентам оператора.