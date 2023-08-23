Кузбасские врачи столкнулись с крайне редким заболеванием

В Кемерове благодаря новому МРТ-аппарату врачи диагностировали у ребенка редкую сосудистую патологию. Фото: министерство здравоохранения Кузбасса

Врачи Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова в городе Кемерово диагностировали редкую патологию. Специалисты-рентгенологи в ходе магнитно-резонансных исследований обнаружили у ребенка сосудистую дисплазию Клиппеля-Треноне-Вебера.

Это врожденное заболевание встречается один раз на сто тысяч населения, но во всем мире пока описано около тысячи подобных случаев. Аномалия проявляется отклонением в развитии кровеносной системы, кожного покрова, мышечного и костного скелета на первых месяцах жизни ребенка. Полностью синдром, названный по трем фамилиям ученых, не лечится, возможно только уменьшение симптомов комплексной терапией.

Сложность проведения МР-исследований редкого заболевания состояла в том, что аномалия распространялась по всей ноге ребенка. Кузбасские врачи смогли провести все нужные исследования кровеносных сосудов пациента, пока он находился в медикаментозном сне под наблюдением анестезиологов.

Сейчас ребенок находится под наблюдением врачей, будет проведена точная диагностика и назначен курс лечения.