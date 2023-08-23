В Кузбассе открылись новые ФАПы. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Новые фельдшерско-акушерские пункты появились в селе Усманка и деревни Кураково Чебулинского округа и в деревне Морковкино Яшкинского района. Теперь 809 взрослых и 177 детей смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, не выезжая в соседние города и поселки.

Модульные строения оснащены системами отопления и водоснабжения, необходимым оборудованием, доступной средой для пациентов с ограниченными возможностями. В ФАПах есть процедурно-перевязочные, прививочные, а также кабинеты врачебного приема.

В Кузбассе продолжается ввод таких медицинских пунктов в отдаленных территориях области. На этой неделе новые медпункты также откроются в деревнях Пинигино и Бархатово, в селе Раздолье Топкинского округа.

В сентябре этого года в деревню Морковкино приедет передвижной флюорограф.