В Кузбассе пройдет футбольный девичник.

В субботу, 26 августа, в Кемерове пройдет Всероссийский футбольный фестиваль для девочек «Мы в игре. Лето», организаторов которого выступил Российский футбольный союз.

Поучаствовать в мероприятии может любая девочка в возрасте от 7 до 12 лет, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса

Девочки примут участие в веселых стартах, мастер-классах, веселых стартах и непременно сыграют в футбол. Юных участниц, не владеющих мячом, базовым футбольным приемам обучат опытные кемеровские тренеры, - уточнили в АПК.

Фестиваль начнется в 18:00 на стадионе кемеровской школы № 36 по адресу: улица Серебряный бор, 11б.