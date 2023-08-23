В Кузбассе полиция по горячим следам задержала грабителя комиссионного магазина

В Новокузнецке мужчина украл золоту цепь за 50 тысяч рублей из комиссионного магазина. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В полицию Новокузнецка обратился администратор комиссионного магазина, он сообщил что неизвестный мужчина, якобы заинтересовался покупкой золотой цепочки, но сам сбежал, как только украшение оказалось в его руках. Стоимость украденного составила почти 50 тысяч рублей.

Продавец хорошо запомнил грабителя и описал его полицейским. Дежурной частью была отправлена ориентировка о розыске подозреваемого была передана сотрудникам патрульно-постовой службы.

Уже через несколько минут подозреваемый был замечен на остановке общественного транспорта. Им оказался 22-летний новокузнечанин. Он попытался скрыться в автобусе, но проехав несколько остановок, вышел и тут же был задержан. Выяснилось, что он успел продать золотую цепь на улице неизвестному человеку.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», он заключен под стражу. Преступнику грозит до четырех лет лишения свободы.