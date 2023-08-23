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НовостиПроисшествия23 августа 2023 9:51

В Кузбассе дети потерялись в высокой траве

Кузбасские полицейские нашли малолетних детей, которые хотели погулять у водоема
Елизавета ТЕЛЬМАНОВВА
В Кузбассе дети потерялись в высокой траве.

В Кузбассе дети потерялись в высокой траве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отделение полиции по городу Кисилевск обратилась мама троих детей, которая не нашла детей дома, вернувшись с работы. Оказалось, что среди пропавших детей была 10-летняя девочка и три мальчишки восьми, пяти и трех лет. Старшим из них был сын знакомых семьи.

На место прибыла следственно-оперативная группа, участковые, сотрудники госавтоинспекции и патрульно-постовой службы. Дочка успела дозвонится до мамы и рассказать, что они хотели погулять на дамбе, но заблудились в зарослях травы. После этого короткого разговора телефон девочки выключился.

Пока полицейские искали детей на территории рядом с дамбой и дорогах вблизи водоемов, дети вышли на звук сигнализации и оказались на одной из дорог к поселку Карагайлинский, где и жили их семьи. Горе-путешественники были замечены сотрудниками и переданы родителям.

В отношении родителей составлены протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы по делу будут направлены в административную комиссию.