В Кемерове пройдут соревнования по велосипедному спорту. Фото: администрация г. Кемерово

26 и 27 августа в Кемерове пройдут Всероссийские соревнования, Первенство Кузбасса и города по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». Для участия в состязании в областную столицу приедут около 120 спортсменов из соседних городов региона, Новосибирской, Омской и Тюменской областей, Красноярского края и Республики Хакасия.

На 26 августа запланирована групповая гонка на дистанции до 60 км. Ее маршрут пройдет по участку автомобильной дороги от микрорайона Лесная Поляна до виадука на улице Терешковой.

27 августа состоится гонка критериум на дистанциях до 40 км в Ленинском районе города – на проспекте Комсомольский от проспекта Ленина до теннисного корта «Кузбасс».

Обращаем внимание, что в связи с проведением соревнований по велосипедному спорту изменится организация дорожного движения на некоторых участках дорог Кемерова и некоторые автобусные маршруты.

Из-за велосипедных гонок будет ограничено движение по Леснополянскому шоссе. Фото: администрация г. Кемерово

26 августа с 10.00 до 14.00 будет ограничено движение по Леснополянскому шоссе от виадука на Журавлевы горы до виадука по улице Терешковой.

В это же время автобусные маршруты №170э, №171э, №172э и №173э изменят свое движение из жилого района Лесная поляна и проследуют через Журавлевы горы с выездом на Елыкаевскую трассу. В сторону Лесной поляны из города маршруты не изменятся.

В воскресенье будет перекрыт проспект Комсомольский. Фото: администрация г. Кемерово

27 августа с 10.00 до 14.00 будет перекрыт проспект Комсомольский.

Также в этот день выполнение рейсов автобуса №19 в прямом и обратном направлениях будет осуществляться по маршруту: проспект Ленина, проспект Ленинградский, остановка «ТРК Променад 2».