Кузбасскому округу присвоено звание «Трудовая доблесть и воинская слава»

Прокопьевскому муниципальному округу присвоено почетное звание «Трудовая доблесть и воинская слава». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Сегодня Прокопьевскому муниципальному округу было присвоено звание «Трудовая доблесть и воинская слава». От лица всех жителей территории и как яркий ее представитель почетный знак получила ветеран труда, краевед и библиотекарь Людмила Митичкина.

В Парке Победы в поселке Севск губернатор Сергей Цивилев, глава Прокопьевского округа Наталья Шабалина, ветераны, юнармейцы, участники СВО и локальных войн возложили цветы к мемориалу погибшим в Великой Отечественной войне.

В Великой Отечественной войне участвовало более 9 тысяч жителей Прокопьевского округа, почти половина из которых не вернулась домой. Звания Героя Советского Союза в годы ВОВ удостоены 5 жителей района, еще 4 стали полными кавалерами ордена Славы.

Из регионального бюджета на ремонт мемориалов и благоустройство прилегающих к ним территорий округу выделено 25 млрд рублей.

Напомним, закон о присвоении звания «Город трудовой доблести и воинской славы» принят в Кузбассе в 2019 году. За четыре года почетного звания удостоены Гурьевский округ, Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий, Киселевск.