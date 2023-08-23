В Кузбассе мужчина, чтобы проучить своего знакомого, обвинил его в краже

В Кузбассе за ложный донос на обидчика парню грозит до трех лет лишения свободы. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Тяжинском округе в полицию обратился местный житель, который заявил, что у него похитили 20 тысяч рублей, и он догадывается, кто это мог быть. Мужчина указал на своего знакомого, который якобы проник в его квартиру и украл деньги.

При осмотре «места преступления» сотрудники полиции обнаружила страшный беспорядок с перевернутой кроватью, под матрасом которой и находились украденные сбережения.

Однако, позже 18-летний парень, который заявил на своего друга в полицию, проговорился, что никакой кражи не было, а обратился он в полицию, только чтобы проучить знакомого. Тот правда накануне выдуманной кражи был в гостях у мужчины и устроил там беспорядок.

В результате лжепотерпевший стал обвиняемым по уголовному делу о заведомо ложном доносе. Ему грозит до трех лет лишения свободы.