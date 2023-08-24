В Кемерове установят новый светофор.

Новый светофор появится в Кемерове на улице Елыкаевской, расположенной на правом берегу Томи в городской деревне Красная.

Об этом на своей страничке в соцсети сообщил мэр Кемерова Дмитрий Анисимов.

- Мы провели встречу с жителями улицы. Здесь сейчас продолжается ремонт дорожной инфраструктуры по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Местные жители вышли с предложением установить светофор у остановки «Магазин» на пешеходной переходе. Мы идем людям навстречу, - сообщил глава города.

Светофор, как уточнили в кемеровской мэрии, будет вызывным. Для того чтобы загорелся «зеленый», человеку нужно нажать специальную кнопку на его опоре.

По мнению и жителей города, и властей, это очень удобно и для пешеходов, и для транспорта. Такая схема работы светофора не создает пробок, и человеку не приходится долго ждать разрешения на пересечение дороги.