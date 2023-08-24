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НовостиПроисшествия24 августа 2023 5:35

В Кузбассе наказали лжетеррориста

Жителя Кемеровской области осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве в образовательном учреждении
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе наказали лжетеррориста

В Кузбассе наказали лжетеррориста

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Кузбасса наказали за ложное сообщение о готовящемся взрыве в учебном учреждении.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области, пьяный житель Прокопьевска, дозвонившись в абонентскую службу одного из сотовых операторов, угрожал массовым убийством детей и учителей одного из учебных заведений города.

- 29-летнего лжетеррориста установили в ходе совместных действий сотрудники госбезопасности и полицейские региона. Вина прокопчанина полностью доказана. В соответствие с частью 2 статьи 207 УК РФ его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев, - уточнили в региональном УФСБ России.