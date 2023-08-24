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НовостиПроисшествия24 августа 2023 6:18

В Кузбассе автобус наехал на троллейбус

В Кемерове автобус не пропустил троллейбус и снес его на большой скорости. В ДТП никто не пострадал, пассажиров не было
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе автобус наехал на троллейбус

В Кузбассе автобус наехал на троллейбус

В четверг, 24 августа, в 5.20 утра в Кемерове автобус на большой скорости протаранил троллейбус. Для устранения последствий на место ДТП вызвали автокран.

Как сообщили в электротранспортной компании областного центра Кузбасса, троллейбус выезжал из депо на проспекте Химиков и поворачивал на «зеленый» по своему маршруту в сторону улицы Терешковой.

- Водитель НЕФАЗа не пропустил троллейбус и очень жестко наехал на него. Урон электротранспорту принесен очень серьезный, - уточнил источник в электротранспортной компании города.

На место ДТП незамедлительно прибыли сотрудники кузбасской Госавтоинспекции, которые сейчас выясняют все обстоятельства аварии.

- Пассажиров в автобусе и троллейбусе в момент аварии не было, - уточнили в УГИБДД Кузбасса.