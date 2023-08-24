Пол миллиарда рублей Кузбасс инвестирует в обновление 39 новокузнецких школ и детсадов

В ремонт новокузнецкий школ и детсадов сложат 500 миллионов.

500 миллионов рублей инвестирует Кузбасс в обновление 39 новокузнецких школ и детсадов.

Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов. По его словам ремонт в образовательных учреждениях уже идет полным ходом.

Такого масштабного обновления образовательных учреждений в городе, наверное, еще не было. Обновляем кровли, устанавливаем пластиковые окна, возводим спортивные площадки и конечно, не забываем о прилегающей территории, - уточнил Мэр Новокузнецка.

Он добавил, что это лишь малая часть нуждающихся в обновлении городских школ и детсадов.

В ремонте на самом деле нуждаются в два с половиной раза больше новокузнецкий образовательных зданий, - сказал Сергей Кузнецов