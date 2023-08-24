Концерт победителя шоу «Голос» иеромонаха Фотия состоится в Кемерове

Иеромонах Фотий выступит со своей новой программой в Филармонии Кузбасса. Фото: Филармония Кузбасса.

Священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, участник и победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий выступит в Кемерове. Концерт артиста состоится в Филармонии Кузбасса в среду, 20 сентября, начало в 19.00. Билеты на нее можно приобрести по Пушкинской карте.

В столице Кузбасса иеромонах Фротий представит зрителям новую программу «Всякое дыхание да хвалит Господа». В нее вошли любимые известные песни и новые произведения иеромонаха Фотия собственного сочинения. Программа состоит из духовных песнопений, романсов и авторской музыки и подходит для всей семьи.

Неизменный концертмейстер – Александр Тевелев (фортепиано).

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