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НовостиЗвезды24 августа 2023 9:08

Концерт победителя шоу «Голос» иеромонаха Фотия состоится в Кемерове

Иеромонах Фотий выступит со своим концертом в Филармонии Кузбасса
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Иеромонах Фотий выступит со своей новой программой в Филармонии Кузбасса. Фото: Филармония Кузбасса.

Иеромонах Фотий выступит со своей новой программой в Филармонии Кузбасса. Фото: Филармония Кузбасса.

Священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, участник и победитель шоу «Голос» иеромонах Фотий выступит в Кемерове. Концерт артиста состоится в Филармонии Кузбасса в среду, 20 сентября, начало в 19.00. Билеты на нее можно приобрести по Пушкинской карте.

В столице Кузбасса иеромонах Фротий представит зрителям новую программу «Всякое дыхание да хвалит Господа». В нее вошли любимые известные песни и новые произведения иеромонаха Фотия собственного сочинения. Программа состоит из духовных песнопений, романсов и авторской музыки и подходит для всей семьи.

Неизменный концертмейстер – Александр Тевелев (фортепиано).

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