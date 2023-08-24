Улучшить качество питьевой воды поручил губернатор Кузбасса новому главе Ленинска-Кузнецкого муниципального округа

новые насосно - фильтровальные станции появятся в городах и районах Кузбасса

Сергей Цивилев поручил новому главе Ленинск-Кузнецкого округа Денису Полежайкину оперативно решить вопрос с качеством питьевой воды.

В частности, речь во время рабочей встречи шла об установке в округе современных насосно-фильтровальных станций. Они должны повысить качество воды из скважин. В большинстве населенных пунктов Ленинск-Кузнецкого района питьевая вода в дома подается напрямую из недр земли. Здесь требуется установить 23 дополнительные станции.

- Эту работу нужно ускорить, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Еще один вопрос - комплексное развитие сельской территории. Денис Полежайкин доложил губернатору о строительстве четырех многоквартирных домов в поселке Егозово.

- Еще два многоквартирных дома планируем построить в поселке Демьяновка. Вместе жилищной инфраструктурой развиваем дорожную сеть, в минувшем году обновили десять километров автомагистралей. В текущем сезоне отремонтируем еще пять километров дорог, - рассказал Денис Полежайкин.

Среди достижений территории последних пяти лет глава Ленинск-Кузнецкого округа назвал модернизацию сельхозпредприятий. В минувшем году в переоснащение сельхозхозяйств вложено свыше одного миллиарда рублей. Средства инвестировали в приобретение новой техники и строительство зерносушилок.

- В этом году вложения в сельское хозяйство превысят 530 млн рублей, - добавил глава Ленинск-Кузнецкого округа.