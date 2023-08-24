1 сентября маленьких кемеровчан приглашают в путешествие на «Остров детства»Фото: Филармония Кузбасса.

Филармония Кузбасса приглашает маленьких кемеровчан отметить начало учебного года. День знаний в филармонии Кузбасса – это путешествие на «Остров детства» (0+).

1 сентября все желающие дошколята, первоклассники и младшие школьники, и, конечно, их родители, отправятся вместе с Губернаторским театром танца «Сибирский калейдоскоп» и его друзьями в увлекательное путешествие, где зрителей будут ждать самые яркие впечатления и не будет места для скуки.

В концерте примут участие Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», театр современной хореографии «Игра» и студия эстрадного вокала «Эксперимент».

Добавим, что 1 сентября состоятся сразу два представления: в 12.00 и в 14.00.