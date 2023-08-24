Свыше двух тысяч территорий благоустроили в Кузбассе за пять лет

В Кузбассе за последние пять лет обновили свыше двух тысяч парков , скверов и дворов

Парки, скверы, улицы и дворы обновляют в регионе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в развитие территорий городов и района Кузбасса инвестировано свыше 1,1 миллиарда рублей.

До конца декабря в областной столице реконструируют 11 скверов. На бульваре кемеровского микрорайона Южный заменят асфальт, установят фонари и лавочки. В Березовском обновили центральную площадь Волкова. А в Анжеро-Судженске приведен в порядок парк на улице Мира. Здесь предусмотрели спортивную зону с площадками для игровых видов спорта и комплекс для воркаута. В Белове уложили плитку, высадили деревья и кустарники этим летом в сквере ДК «Угольщиков». В Юрге благоустраивают аллею на улице Машиностроителей, закончено обновление общественной территории в районе железнодорожной станции.

- Обновленные дворы с детскими и спортивными площадками делают жизнь комфортнее, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.