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НовостиСпорт24 августа 2023 10:57

С победой на международных соревнованиях поздравил кузбасских спортсменов Сергей Цивилев

Кузбасских триумфаторов престижных спортивных турниров поздравил губернатор Кузбасса
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбасские спортсмены продолжают побеждать на крупных турнирах

Кузбасские спортсмены продолжают побеждать на крупных турнирах

С победой на престижных международных соревнованиях поздравил кузбасских спортсменов губернатор региона Сергей Цивилев.

Победителем Кубка мира по спортивному и боевому самбо стал кемеровчанин Абдулхалим Джаватханов. А наш дзюдоист Евгений Гербзомер получил «серебро» на Международном фестивале университетского спорта.

- В Кубке мира по спортивному и боевому самбо в Казахстане поучаствовали спортсмены из 12 стран. А на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге встретились команды 36 государств, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

- Результатом больших достижений кузбассовцев стали достойные условия для спорта, созданные в последние годы в регионе. Поздравляем кузбасских атлетов с победой, - подчеркнул Сергей Цивилев.