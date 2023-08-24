С победой на международных соревнованиях поздравил кузбасских спортсменов Сергей Цивилев

Кузбасские спортсмены продолжают побеждать на крупных турнирах

С победой на престижных международных соревнованиях поздравил кузбасских спортсменов губернатор региона Сергей Цивилев.

Победителем Кубка мира по спортивному и боевому самбо стал кемеровчанин Абдулхалим Джаватханов. А наш дзюдоист Евгений Гербзомер получил «серебро» на Международном фестивале университетского спорта.

- В Кубке мира по спортивному и боевому самбо в Казахстане поучаствовали спортсмены из 12 стран. А на Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге встретились команды 36 государств, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе АПК.

- Результатом больших достижений кузбассовцев стали достойные условия для спорта, созданные в последние годы в регионе. Поздравляем кузбасских атлетов с победой, - подчеркнул Сергей Цивилев.