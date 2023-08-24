Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов

Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов. Его мать привлекли к ответственности.

Момент уличного хулиганства на «Красной Горке» в Кемерове засекли камеры видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как юный горожанин срывает с клумбы цветы и раскидывает их на тротуарную дорожку.

- Позже, когда личность шкодника установили и пригласили его для разбирательства вместе с мамой в отдел полиции, мальчик признался, что делал это ради собственной забавы, скучно якобы было ему, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

В отношении матери подростка составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». А кемеровского школьника поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.