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НовостиОбщество24 августа 2023 11:21

Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов

В Кузбассе 13-летний подросток рассказал полицейским о своей любви к городским цветам
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов

Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов

Кемеровский подросток от скуки оставил городскую клумбу без цветов. Его мать привлекли к ответственности.

Момент уличного хулиганства на «Красной Горке» в Кемерове засекли камеры видеонаблюдения. На кадрах отчетливо видно, как юный горожанин срывает с клумбы цветы и раскидывает их на тротуарную дорожку.

- Позже, когда личность шкодника установили и пригласили его для разбирательства вместе с мамой в отдел полиции, мальчик признался, что делал это ради собственной забавы, скучно якобы было ему, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

В отношении матери подростка составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». А кемеровского школьника поставили на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних.