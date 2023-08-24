В Кузбассе действует комплексная система поддержки студентов. Фото: Александр ВОЛЖАНИН.

На сегодняшний день в Кузбассе одновременно реализуется десять программ поддержки студентов региона. Об этом рассказал министр науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса Сергей Пфетцер на встрече с сотрудниками кузбасских вузов.

Одной из самых востребованных и известных среди молодежи мер поддержки студентов является право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Такой льготой обладают отличники учебы, закрывшие семестр без единой четверки. Проездной билет, гарантирующий свободный проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях города, выдается сроком на полгода. За прошедший учебный год в регионе было выдано почти восемь тысяч таких «удостоверений».

Для иногородних студентов доступна скидка 50% на проезд междугородним автомобильным (кроме такси) или железнодорожным транспортом (электрички) общего пользования. Этой мерой поддержки за год воспользовались 3,5 тысячи студентов.

Молодым семьям, где оба супруга - студенты очной формы обучения, при рождении ребенка выплачивается единовременное социальное пособие в 20 тысяч рублей. Такое же пособие получает и одинокий родитель, который является студентом-очником. В 2022/2023 учебном году эту меру поддержки получили 32 семьи.

Студенты-инвалиды, обучающиеся в вузах Кузбасса, получают надбавку к обычной государственной стипендии в размере одной тысячи рублей.

Особая поддержка оказывается молодым людям, чьи родители принимали участие в СВО. Например, им предоставляется бесплатный проезд до места своей прописки или прописки родителей. Также, если они учатся на контрактной основе, за счет средств регионального бюджета производится оплата их обучения за каждый семестр. В минувшем учебном году таким образом область поддержала 37 студентов, оплатив обучение на общую сумму около трех миллионов рублей. Также дети участников СВО получают ежемесячную социальную стипендию в размере 2 000 рублей.