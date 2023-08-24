В Новокузнецке мужчина под предлогом помощи обокрал инвалида на 50 тысяч рублей

После кражи сумки с телефоном, планшетом и деньгами молодой человек обратился в полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию города Новокузнецк обратился парень из Ленинска-Кузнецкого, который приехал на юг области по работе. Молодой человек рассказал, что город встретил его негостеприимно – у него украли сумку с телефоном, планшетом и деньгами. Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, общая сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что с парнем с ограниченными возможностями здоровья в автобусе познакомился местный мужчина, они разговорились и молодой человек поделился с новым знакомым, что ему надо найти съемное жилье, так как только недавно приехал в город. Мужчина сказал, что может помочь. Из автобуса два «друга» вышли вместе, и новокузнечанин благородно предложить понести сумку парня с проблемами по здоровью. Однако, когда мужчина увидел, что в сумке есть ценности, увеличил свою скорость и скрылся от молодого человека, который не смог догнать грабителя.

Преступником оказался ранее судимый 54-летний житель Новокузнецка. Наличные деньги он почти сразу потратил, а технику сдал в комиссионный магазин. Сейчас полицией ведутся поиски похищенного имущества. А мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.