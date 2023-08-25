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НовостиПроисшествия25 августа 2023 0:37

Житель Кузбасса избил пожилую мать до смерти

В Кузбассе перед судом предстанет 50-летний новокузнечанин, по вине которого умерла его мать
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 50-летний новокузнечанин, избивший до смерти собственную мать. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в марте этого года. Мужчина, разозлившись на 79-летнюю мать, избил ее. Через несколько дней после этого пенсионерка почувствовала себя плохо. Сын вызывал скорую помощь, однако врачи не смогли спасти женщину. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть пожилой новокузнечанки носит криминальный характер.

На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.