Житель Кузбасса избил пожилую мать до смерти

Фото: архив "КП" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе перед судом предстанет 50-летний новокузнечанин, избивший до смерти собственную мать. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Трагедия произошла в марте этого года. Мужчина, разозлившись на 79-летнюю мать, избил ее. Через несколько дней после этого пенсионерка почувствовала себя плохо. Сын вызывал скорую помощь, однако врачи не смогли спасти женщину. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая показала, что смерть пожилой новокузнечанки носит криминальный характер.

На мужчину завели уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Сейчас дело передано в суд.