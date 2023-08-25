В Кузбассе два подростка жестоко убили знакомого мужчину

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Прокопьевске два подростка отправятся в колонию за убийство мужчины. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

Летом прошлого года местные жители обнаружили на берегу водоема на территории заброшенного угольного разреза мертвого мужчину с множеством колотых ран. Правоохранители в короткие сроки выяснили, что к преступлению причастны 16- и 18-летний подростки. Когда парней задержали, они во всем сознались. Как оказалась, юноши во время пьянки задумали убить 42-летнего знакомого, который вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. Парни позвали мужчину искупаться и там по очереди нанесли ему множество ударов ножом. От полученных ран пострадавший умер на месте.

На молодых людей завели уголовное дело по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Суд приговорил 16-летнего подростка к шести годам воспитательной колонии, а его 18-летнему подельнику назначил 6 лет и 4 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.