В Кузбассе 16 детей утонули с начала лета

Фото: архив "КП" Фото: Павел КЛОКОВ

С начала лета 16 детей утонули в водоемах Кузбасса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чаще всего на воде гибнут дети, которые отдыхают без присмотра взрослых. Трагедии происходят и в присутствии родителей, когда те теряют бдительность, оставляя детей одних у воды.

Несмотря на завершение летнего сезона, в Кузбассе продолжаются рейды по несанкционированным пляжам. Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам отмечают, что там по-прежнему многолюдно, нередко встречаются компании детей без родителей.

- Несмотря на то, что уже отмечается снижение температуры воды, дети все еще тянутся на берег. Как правило, происходит это, пока родители находятся на работе. Ребята предоставлены сами себе, устраивают на берегу так называемые водные игры, последствия которых могут быть непредсказуемые, - отметил начальник отдела безопасности на водных объектах Дмитрий Кожемяко.

В ходе рейдов специалисты проводят с детьми беседы, напоминают, что находиться на берегу можно только со взрослыми.