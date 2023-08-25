Жители Кемерова смогут бесплатно посмотреть «Чебурашку» и «Вызов»

Фото: администрация г. Кемерово.

Жители Кемерова смогут бесплатно посмотреть самые кассовые российские фильмы этого года в рамках всероссийской акции «Ночь кино». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Бесплатные показы картин пройдут 26 и 27 августа на нескольких площадках. Так, посмотреть ленты «Чебурашка», «Вызов» и «Праведник» можно будет в Дворце молодежи (улица Рукавишникова, 15). Начало в 20.00. В ДК им. 50-летия Октября (улица 40 лет Октября, 18) покажут фильм «Чебурашка». Начало в 19.00.

Фото: администрация г. Кемерово.

В ДК «Содружество» (улица Новогодняя, 15А) зрители смогут увидеть также три картины: 13.00 - «Чебурашка», 16.00 - «Праведник», 19.00 - «Вызов».

Показы в рамках акции пройдут также в «Кузбасскино» (проспект Советский, 4)