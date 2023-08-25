«Музыка как судьба»: 30 сентября в Кемерове состоится открытие сезона Губернаторского камерного хора

Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

В субботу, 30 сентября, в филармонии Кузбасса состоится открытие сезона Губернаторского камерного хора.

Концерт «Музыка как судьба» посвящен творчеству музыкального классика 20 столетия Георгия Свиридова. В этом году исполняется 25 лет со дня смерти композитора.

Творчество композитора охватывает самые разнообразные жанры и стили. Но настоящей любовью и судьбой для него стало вокально-хоровое искусство. Сам композитор говорил: «Для меня Россия – это страна Слова, страна Песни, страна просторов, страна Христа». Именно в этих словах и заключена эстетика его музыки. Не удивительно, что большую часть его творчества занимает вокальная музыка, написанная на тексты русских писателей и поэтов. Мир этой музыки безграничен и многогранен: вокальные и хоровые циклы на стихи Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Пастернака, Толстого – настоящие миры в бескрайней вокально-поэтической Вселенной.

Концерт доступен по Пушкинской карте. Начало в 17.00.

Программа:

Вокальные произведения Г. Свиридова на стихи русских поэтов.

Исполнители:

Губернаторский камерный хор

Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Ольга Шабалина.

Главный хормейстер – Ольга Бигеева

Концертмейстер – Ирина Прокопчук.

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