В Кемерове открыли для движения улицу Тухачевского

Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове улицу Тухачевского на пересечении с проспектом Ленина открыли для движения. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.

Проезд закрывали в связи с плановой реконструкцией тепловой сети. В ходе ремонта специалисты поменяли трубы, заизолировали и выполнили конструктивное усиление всех коммуникаций под проезжей частью. После этого на участке был восстановлен асфальт.

При этом работы по нечетной стороне проспекта Ленина между улицами Тухачевского и Терешковой еще продолжаются.

- Участок огорожен бетонными блоками. Обращаемся к пешеходам — не заходить за ограждения. А водителям — быть внимательными при движении, особенно в ночное время, - попросили в компании СГК Кузбасс.