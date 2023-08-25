В Кемерове открыли для движения улицу Тухачевского

Фото: СГК Кузбасс.
В Кемерове улицу Тухачевского на пересечении с проспектом Ленина открыли для движения. Об этом сообщили в СГК Кузбасса.
Проезд закрывали в связи с плановой реконструкцией тепловой сети. В ходе ремонта специалисты поменяли трубы, заизолировали и выполнили конструктивное усиление всех коммуникаций под проезжей частью. После этого на участке был восстановлен асфальт.
При этом работы по нечетной стороне проспекта Ленина между улицами Тухачевского и Терешковой еще продолжаются.
- Участок огорожен бетонными блоками. Обращаемся к пешеходам — не заходить за ограждения. А водителям — быть внимательными при движении, особенно в ночное время, - попросили в компании СГК Кузбасс.