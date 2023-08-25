Новокузнецк встал в пробках.

Новокузнецк застрял в пробках, заторы образовались на центральных магистралях города.

Длинная вереница машин стоит на улице Кутузова и Циолковского. Большие проблемы с движением на пересечении с улицей Циолковского, где поток почти не движется.

Большая пробка сейчас на улице Курако, туда заворачивают все машины с проспекта Металлургов.

Еще печальнее картина на улице Дружбы. Местные жители в соцсетях пишут, что машины встали здесь намертво и продвигаться вперед не спешат.

Как пояснили в новокузнецкой мэрии, образовавшиеся в пятницу, 25 августа, пробки на улицах города связаны с празднованием Дня шахтера.

- Заторы временные, и они непременно прекратятся, - отметили в администрации южной столицы Кузбасса.