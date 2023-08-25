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НовостиОбщество25 августа 2023 5:10

Старейший кузбасский санаторий готовится к банкротству

Один из лучших санаториев Кемеровской области стал убыточным
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Старейший кузбасский санаторий не в силах больше существовать.

Старейший кузбасский санаторий не в силах больше существовать.

В Кузбассе закрывается старейший в регионе санаторий «Прокопьевский».

Кузбасский санаторий "Прокопьевский" почти с 85-летней историей не в силах больше существовать. Его руководители сообщили о готовящейся процедуре банкротства.

- Положение сложилось просто катастрофическое. Денег для оплаты долгов и обязательных счетов не хватает, попросили отсрочку для оплаты госпошлины, - пояснили «Комсомолке» представители санатория.

В ближайшее время арбитражный суд должен убедиться, что заявление обосновано. Если документы окажутся в порядке, назначат конкурсного управляющего.

Известно, что в 2021 году санаторий заработал 77,6 миллиона рублей, однако чистая прибыль составила всего 815 тысяч. А минувший год оказался полностью провальным - свыше 27,4 миллиона убытков.

Санаторий «Прокопьевский» построен в 1939 году. За последние годы в нем восстановили здоровье свыше 600 тысяч человек, в том числе 250 тысяч детей.