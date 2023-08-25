Опрос: РСХБ выяснил любимый цвет и вкус яблок россиян

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

Россельхозбанк провел опрос и выяснил , что большинство россиян предпочитают яблоки красного цвета, а также отдают предпочтение фруктам, выращенным фермерами.

Так, большинство опрошенных (44%) выбирают красные яблоки – сочные, умеренно-сладкие, 40% россиян выбирают зеленые яблоки – пожестче, с кислинкой. Лишь 16% респондентов чаще едят желтые «сахарные» яблоки без кислоты.

43% россиян признались, что в яблочный сезон обычно съедают 1-2 яблока в день, около 28% - больше двух яблок в день, 20% - одно в неделю, 9% - несколько раз в месяц.

Среднегодовое же потребление товарного яблока в России составляет около 14 кг на душу населения. Почти половина россиян (46%) готовит из яблок компот или сок, 34% - варят варенье, повидло или готовят мармелад, 12% - стряпают пироги с яблочной начинкой, а 8% - добавляют яблоки в мясные блюда.

Большинство россиян (44%) планировали встречать Яблочный Спас с фермерскими яблоками. 41% респондентов хотели приобрести фрукты в магазине у дома, а на столе у 15% участников должны были быть яблоки, выращенные своими руками.

Больше половины яблок (56%) производится сельскохозяйственными организациями и фермерами. Такие хозяйства зачастую закладывают интенсивные сады, потому в 2022 года урожайность семечковых культур достигла рекорда - 187 ц/га. Самый урожай в Республике Марий-Эл (419 ц/га), Кабардино-Балкарской Республике (352 ц/га) и Татарстане (336 ц/га).

Партнерский материал

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)