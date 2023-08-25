В филармонии Кузбасса состоится премьера проекта «Новая высота»

Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.
Премьера проекта! «Новая высота»
Зрителей ожидает встреча с лучшими представителями хореографического, вокального и инструментального сообщества Прокопьевска – лауреатами международных и всероссийских конкурсов, многократными обладателями Гран-при. Это любительские коллективы, но их знают не только в городе и регионе, но даже за рубежом.
«Сила, энергия, движение вперед!» – девиз концертной программы. Это своеобразная творческая визитка Прокопьевска, рассказ о вехах в развитии «Жемчужины Кузбасса».
Концерт доступен по Пушкинской карте.
Исполнители:
Чемпион России по народным танцам-2020, абсолютный победитель танцевальных фестивалей на «Славянском бульваре в Витебске-2022» ансамбль народного танца «Сибирские выкрутасы»,
«фольклорный бренд» Прокопьевска и Кузбасса – ансамбль «Скоморохи»,
образцовый коллектив ансамбль народного танца «Сибиряночка»,
муниципальный симфонический оркестр,
хор колледжа искусств им. Д. Хворостовского,
образцовый коллектив студия эстрадной песни «Мармеладки»
и другие солисты и коллективы Прокопьевска.
6+
Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.