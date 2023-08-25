в Кузбассе сотрудники ФСБ вычислили в соцсети экстремиста.

В Кузбассе наказали 31-летнего кемеровчанина, призывавшего общественность к насилию госслужащих

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ России по Кемеровской области, мужчина призывал к начальственным действия пользователей социальной сети «ВКонтакте».

- А конкретно он подталкивал своими сообщениями приносить физический вред здоровью государственным служащим, с угрозой для их жизни, - уточнили в силовом ведомстве региона.

Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области против кемеровчанина возбуждено и расследовано уголовное дело по части 2 статьи. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

В итоге Заводский районный суд Кемерова приговорил фигуранта к одному году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу