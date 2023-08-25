Первое сентября на «отлично»: РСХБ помогает родителям собрать детей в школу

Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк.

Вторая половина августа традиционно ассоциируется у родителей школьников с подготовкой к новому учебному году, ведь нужно успеть приобрести большое количество необходимых для комфортной учебы товаров – от канцелярских принадлежностей до одежды на каждый сезон. И здесь на помощь спешит Россельхозбанк: в преддверии нового учебного года запустил предложения, позволяющие родителям с любым доходом подготовить ребенка к занятиям.

В частности, родители могут оформить потребительский кредит на сумму до 5 млн рублей и сроком до 5 лет по ставке от 3,9% годовых. К любому кредиту в подарок предоставляется детская карта, а также дебетовая карта с повышенным кэшбеком за школьные покупки. Для семей по кредиту предусмотрена дополнительная скидка к процентным ставкам до 1,6 п.п.

Повышенный кэшбек можно получить за школьные покупки, совершенные в период с 18 августа по 18 сентября 2023 года на общую сумму от 15 тысяч рублей. При этом на баллы «Урожай» в будущем можно прибрести недостающие школьные принадлежности из каталога программы. Предложение доступно для держателей дебетовой карты «СВОЯ», оформивших карту в указанный период, а также для зарплатных клиентов Россельхозбанка.

Оформить заявку на кредит в рамках «Семейного предложения» можно во всех отделениях Россельхозбанка. Для клиентов, получающих зарплату или пенсию на карту РСХБ или имеющих подтвержденную запись на сайте Госуслуг, достаточно иметь при себе только паспорт.