Патриарх Кирилл поздравил кузбассовцев с Днем шахтера

Фото: архив "КП" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера. Текст поздравления опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса.

В телеграмме сказано, что тяжелый труд горняков, которые каждый день рискуют своими жизнями, вызывает чувство уважения и благодарности. По словам главы РПК, шахтеры вносят большой вклад в созидание благополучия народа и экономической стабильности страны.

- Отрадно отметить сложившееся доброе взаимодействие органов государственной власти и епархий Кузбасской митрополии, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни людей, - говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл пожелал кузбассовцам крепкого здоровья, бодрости духа, мира, благополучия и божьей помощи.