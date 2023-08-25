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НовостиОбщество25 августа 2023 6:48

Патриарх Кирилл поздравил кузбассовцев с Днем шахтера

Он пожелал горнякам крепкого здоровья, бодрости духа, мира и благополучия
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил жителей Кузбасса с Днем шахтера. Текст поздравления опубликован на сайте администрации правительства Кузбасса.

В телеграмме сказано, что тяжелый труд горняков, которые каждый день рискуют своими жизнями, вызывает чувство уважения и благодарности. По словам главы РПК, шахтеры вносят большой вклад в созидание благополучия народа и экономической стабильности страны.

- Отрадно отметить сложившееся доброе взаимодействие органов государственной власти и епархий Кузбасской митрополии, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи и утверждению непреходящих нравственных ценностей в жизни людей, - говорится в поздравлении.

Патриарх Кирилл пожелал кузбассовцам крепкого здоровья, бодрости духа, мира, благополучия и божьей помощи.