Россельхозбанк запускает обучающий проект для аграриев

Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

Россельхозбанк при сотрудничестве с отраслевыми ведомствами и компаниями-партнерами проведет серию образовательных эфиров, круглых столов и конференций на базе информационно-обучающей платформы для предприятий АПК - «Свое Медиа». Проект стартует в третьей декаде августа и продлится до конца года.

Аграрии всех регионов России смогут узнать о современных методах управления агробизнесом, законодательных изменениях в АПК, новых правилах субсидирования и доступных льготах. Любой желающий может поучаствовать в образовательных мероприятиях в онлайн-формате бесплатно.

- Уже порядка двух лет мы развиваем информационно-обучающую платформу «Свое Медиа». За это время мы накопили значительную экспертизу и понимание того, какие вопросы в большей степени волнуют фермеров и требуют дополнительного изучения, поэтому решили осветить именно их в предстоящих образовательных сессиях, - отметила Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

В рамках образовательных сессий будут освещены такие актуальные темы, как импортозамещение в сельскохозяйственном машиностроении и производстве запчастей, племенное животноводство и подбор пород, организация бизнеса на рынке аквакультуры и другие.

Трансляции эфиров и конференций будут проходить на платформе для предприятий АПК «Свое Фермерство» в разделе «Свое Медиа». Анонсы предстоящих мероприятий на ежедневной основе публикуются на сайте и в социальных сетях проекта.

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