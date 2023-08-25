В Кузбассе закрыли кафе после отравления посетителей

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Роспотребнадзор приостановил работу кафе быстрого питания в Прокопьевске после отравления посетителей. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Все пострадавшие заказали еду в кафе, после чего у них появились рвота и жидкий стул. В результате несколько человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской больницы с диагнозом «гастроэнтерит». Количество пострадавших не уточняется.

После инцидента управление Роспотребнадзора организовало проверку кафе, в ходе которой были выявлены множественные нарушения требований СанПиНа. На индивидуального предпринимателя составили административный протокол. Также суд приостановил деятельность заведения на 20 суток.