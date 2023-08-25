В Кемерове выступит Юрий Лоза

Фото: Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова.

Зрители смогут вживую оценить творчество Юрия Лозы в программе «Новое и лучшее», услышать новые песни и уже полюбившиеся хиты.

Юрий Лоза – личность на музыкальной арене весьма незаурядная. Его творчество нельзя назвать ровным, движение к мастерству поступательным, а музыкальный стиль обрисовать определенными рамками. От психологически глубоких баллад – к шутовскому балагану, от берущей за душу лирики – к высмеивающей ее же иронии.

Советский зритель впервые услышал Юрия Лозу в 80-х. В формат эстрады в том виде, в котором она существовала и существует в России, Лоза не вписывался никогда. Тем не менее, это не помешало Лозе вписать свое имя в современную музыкальную энциклопедию и как эстрадного певца, и как барда, и как исполнителя рок-н-ролла.

Его музыкальный стиль постоянно трансформируется, иногда его творческий путь пересекается с другими исполнителями и группами, но неизменно снова остается один на один с самим собой. Это типичный автор-исполнитель, поющий собственные песни под собственный аккомпанемент. Несмотря на разноплановое авторство, Лоза практически никогда не остается в рамках одной песни. Чаще всего он мыслит песенной серией, объединенной циклом личных размышлений, точкой зрения и, наверное, более всего, настроением.

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