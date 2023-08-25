В кузбасском поселке отменили День шахтера

Праздник в кузбасском поселке отменили. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из поселков Кемеровской области отменили главный региональный праздник.

Праздник в поселке Листвяги, расположенном в Новокузнецком районе, который должен был состояться в воскресенье, 27 августа, отменили. По словам представителя администрации Куйбышевского района южной столицы Кузбасса, из-за повышенных на территории мер безопасности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

- Мера вынужденная, и она направлена, прежде всего, на безопасность людей, - уточнил чиновник.